Superlotada, Santa Casa não recebe pacientes de emergência

Ontem à noite, dois pacientes graves foram transferidos e um deles não resistiu - Álvaro Rezende / Correio do Estado

Sem capacidade para receber mais pacientes de emergência, a Santa Casa encaminhou ofício ao Conselho Regional de Medicina (CRM) e ao Ministério Público Estadual (MPE) informando a situação. Faixa, indicando a superlotação foi afixada no portão de entrada do pronto-socorro.

Área vermelha da emergência que disponibiliza apenas seis leitos, ontem à noite era ocupada por 22 pacientes. Foi quando a incapacidade foi informada às autoridades, inclusive à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, esta manhã são 10 pacientes emergenciais aguardando vaga no Centro de Terapia Intensiva (CTI) ou no Centro Cirúrgico, que estão 100% ocupados.

Ontem à noite, dois pacientes graves foram transferidos para o CTI do Hospital de Câncer Alfredo Abraão, mas um deles não resistiu e faleceu.

Segundo o hospital, possível reabertura do pronto-socorro só ocorrerá quando mais vagas no CTI ou no Centro Cirúrgico forem liberadas.