Sensação térmica registrada na região de fronteira chega a -7ºC

Em Campo Grande, a temperatura chegou a 9ºC pela manhã, com sensação térmica de 2ºC - Valdenir Rezende / Correio do Estado

Com a frente fria que derrubou as temperaturas em todo Mato Grosso do Sul, a sensação térmica também despenca. Em Ponta Porã, a sensação foi de -7ºC na manhã de hoje (17), com temperatura mínima de 5ºC, de acordo com a medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em Campo Grande, a temperatura chegou a 9ºC pela manhã, com sensação térmica de 2ºC.

O frio mais intenso, no entanto, ainda está por vir durante os próximos dias, quando a previsão é de mínimas negativas no interior do Estado: -2ºC em Porto Murtinho, -1ºC em Bonito e -3ºC em Bela Vista. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de declínio de temperatura para todo Mato Grosso do Sul. Nas regiões oeste e sul do Estado, o aviso é de declínio perigoso porque acontece queda na temperatura de mais de 5ºC, o que coloca em risco a saúde humana.

As temperaturas mínimas despencaram de 13ºC no Estado neste domingo (16) para 4ºC na manhã de hoje e seguem caindo até pelo menos quinta-feira, registrando inclusive temperaturas negativas. Conforme o Inmet, há possibilidade de geadas durante a madrugada entre terça-feira (18) e quarta (19).

O frio só deve começar a ir embora a partir da quinta-feira (20), quando as mínimas sobem para 5ºC no interior e 10ºC na Capital.

Tempo Seco

Outro alerta emitido pelo Inmet é sobre o tempo seco, que também deve se intensificar durante os próximos dias porque a chuva de hoje começará a se dissipar. Conforme o Instituto, a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 12% nos próximos dias nas regiões oeste e sul e entre 20% e 30% no restante do Estado.