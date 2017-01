Saúde orienta coordenadores dos Programas da Atenção Básica em JATEÍ

No município de Jateí com o objetivo de ofertar saúde pública de qualidade a todos, a Secretária Municipal de Saúde Cileide Cabral da Silva Brito promoveu uma reunião de orientações aos coordenadores dos Programas da Atenção Básica.

A reunião foi realizada no Auditório do Centro Social João Quelé Ramos onde o Gerente de Saúde Roberti Dias que também é coordenador da Atenção Básica de Jateí repassou aos coordenadores dos programas informações fundamentais que auxiliaram para o bom desenvolvimento da saúde no município. Se colocando a disposição, onde estará dando todo o suporte necessário, assim como realizando os direcionamentos dos profissionais.

Jateí atua com 42 programas da Atenção Básica de Saúde, entre eles Rede Cegonha, Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Bolsa Família, Alimentação e Nutrição, Equidade em Saúde, Atenção as Vítimas de Violência, Academia de Saúde, Prontuário Eletrônico do Cidadão, Sisreg, Tabagismo e muitos outros. Os profissionais serão responsáveis cada um no seu programa estabelecido, mas realizando um trabalho de integração entre eles.

A Secretária Cileide atendendo os anseios da administração do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) em ver qualidade nos serviços prestados da saúde à população, solicitou aos profissionais muita responsabilidade e que os mesmos façam um trabalho com eficiência e dedicação, mantendo sempre atualizado o sistema, para que Jateí não sofra com perca de programas, na qual são essências para um bom desenvolvimento da saúde no município. “Peço a dedicação de todos, sei não esta sendo um trabalho fácil, para este inicio teremos dificuldade em manter a organização, mas juntos iremos realizar um trabalho bem feito, sendo primordial um bom planejamento onde futuramente teremos resultados significantes”.

Na oportunidade a Secretária também ouviu sugestões e os anseios dos profissionais em trazer melhores condições de atendimento à população, assim como algumas problemáticas que acontecem no dia-a-dia de trabalho. “Queremos ver uma Jateí exemplo de Saúde na região, em especial é claro para nossa população, sem esquecer da valorização dos profissionais que são a peça principal para a saúde progredir” finaliza Cileide.