Saiba dos 10 cuidados com o sistema respiratório no outono

Outono é a estação do ano na qual as doenças respiratórias tem a maior facilidade de propagação. O clima seco é o pior vilão. Também nesta época do ano nos deparamos com um friozinho não tão intenso, mas alternado com um calor razoável. Isso gera frequentes choques térmicos, e adivinhe quem sofre com isso? Seu nariz, garganta, laringe, pulmões, olhos etc.

Os casos de crises de rinite alérgica, sinusite, laringite e asma aumentam assustadoramente. Crianças e os idosos são os que sofrem mais, além do maior risco de terem complicações, como a temida pneumonia.

Confira com o otorrinolaringologista Dr. Jamal Azzam as 10 melhores dicas para proteger seu sistema respiratório no outono:

1) Tomar água como tratamento e não somente para matar a sede

Muitos falam que tomam muita água, mas deve-se pensar na água como um tratamento do sistema respiratório, uma vez que as secreções tendem a ficar mais ressecadas no outono e a água faz as secreções ficarem mais líquidas e assim serem mais facilmente eliminadas, levando com elas os vírus e bactérias.

2) Inalações com soro fisiológico

O contato direto do soro fisiológico com todo o trato respiratório mantém as melhores condições para as trocas gasosas, além de ajudar demais na fluidificação das secreções. Pode-se fazer inalações por conta própria livremente, 3 ou 4 vezes ao dia ou mais, desde que somente com soro fisiológico, sem acrescentar-se as “gotinhas” tradicionais para o tratamento da asma.

3) Use o umidificador de ar à vontade

Não tenha receio de deixar o umidificador ligado a noite toda no quarto de dormir. Isso só vai ajudar a manter as vias aéreas umedecidas e em muito melhores condições.

4) Mantenha toalhas de banho bem úmidas expostas no quarto, se não tiver umidificador

As bacias de água ajudam muito pouco a aumentar a umidade do ar. As toalhas de banho úmidas tem uma área muito maior de evaporação, levando a água para o ambiente.

5) Borrifar sprays de soro fisiológico no nariz

Os sprays de jato contínuo de soro fisiológico são muito eficazes na limpeza e umidificação do nariz e seios da face. Pingar com um conta gotas também é uma boa medida.

6) Evitar atividades físicas ao ar livre entre 10 e 16 horas

Neste período costuma haver um maior acúmulo de poluentes no ar e isso pode prejudicar muito o sistema respiratório, especialmente porque no exercício físico existe toda uma sobrecarga da respiração. Uma vez que cerca de 40 % da poluição atmosférica é devido aos escapamentos dos carros, ônibus e caminhões, evite lugares com muito trânsito.

7) Mantenha a casa bem ventilada, especialmente o quarto de dormir

Se a casa ficar fechada o tempo todo, mesmo no clima seco podem crescer fungos e piorar muito as alergias respiratórias. A ventilação ajuda muito a evitar tudo isso.

8) Antes de usar jaquetas ou blusas de lã guardadas, lave-as e deixe-as tomarem muito sol

Geralmente as pessoas só se lembram das jaquetas e das blusas de lã antes de usar. Na maioria das vezes elas ficaram guardadas quase 6 meses, pois as estações anteriores ao outono foram a primavera e o verão. Então, o que ocorre na hora de pegar estas roupas? Aquele cheiro de roupa guardada! Cuidado! Prepare-se melhor e não tenha os efeitos nocivos do mofo no seu trato respiratório.

9) Evite o ar condicionado

Os aparelhos de ar condicionado normalmente já são vilões do sistema respiratório, uma vez que sempre diminuem muito a umidade do ar. E no outono, o ar já é bem mais seco, então os aparelhos irão diminuir mais ainda a umidade do ar. Isso predispõe a várias infecções e piora das alergias

10) Nunca tossir ou espirrar sem proteção e nunca usar as mãos para isso

Infelizmente ouvimos de nossos avós e pais a frequente expressão “Coloque a mão na frente da boca ao tossir ou espirrar”. Pois é, mas a proteção com as mãos retém as secreções e possíveis vírus que tem nelas. Depois, ao se colocar as mãos na maçaneta da porta, no teclado ou mouse, no controle da TV, no corrimão do ônibus/trem/metrô, está se transferindo os vírus para estes locais. Então outras pessoas colocam as mãos, levam ao rosto e ficam susceptíveis a pegar as infecções. Então, proteja sempre a tosse ou espirro com um lenço de papel descartável (proibido lenços de pano). Se não tiver lenços de papel, lave as mãos ou use álcool gel imediatamente.