Saiba como será a vacinação contra a febre amarela em apenas uma dose a partir deste mês de abril

A partir deste mês de abril, crianças com nove meses e adultos até 59 anos precisam tomar apenas uma dose da vacina contra a doença. Com a medida, crianças e adultos, que já tomaram uma dose, não precisam se vacinar mais contra a doença ao longo da vida. A medida já era adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), desde 2014.

Devem ser vacinadas apenas as pessoas que vivem ou viajam para as áreas de recomendação da vacina. A população que não vive na área de recomendação, ou não vai se dirigir a essas áreas, não precisa buscar a vacinação neste momento. Mais informações sobre essas regiões estão no site do Ministério da Saúde.

A vacina contra febre amarela é a medida mais importante para prevenção e controle da doença e apresenta eficácia de 95% a 99%, além de ser reconhecidamente eficaz e segura. Entretanto, assim como qualquer vacina ou medicamento, pode causar eventos adversos como febre, dor local, dor de cabeça, dor no corpo. Para algumas pessoa a vacina é contraindicada.

Desde o início deste ano, o Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina contra a febre amarela aos estados que estão registrando casos suspeitos da doença, além de outros localizados na divisa com áreas que tenham notificado casos. No total, 21,6 milhões de doses extras foram enviadas para cinco estados: Minas Gerais (7,5 milhões), São Paulo (4,78 milhões), Rio de Janeiro (3,9 milhões), Espírito Santo (3,65 milhões) e Bahia (1,9 milhão). Além disso, foram distribuídas, desde janeiro deste ano, 4,4 milhões doses da vacina de rotina para todas as unidades da federação.