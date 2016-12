Prefeitura realizará mutirão contra a Dengue em Culturama e FÁTIMA DO SUL

A Lei Nº 4812 de 07/01/2016, no seu artigo 1º, institui o “ESTADO DE ALERTA DE SAÚDE pública, em âmbito estadual, ações de força tarefa visando ao combate, controle, prevenção e à redução de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti transmissão da Zika, Dengue e Chigungunya no Estado de Mato Grosso do Sul”. Com base nesse dispositivo de Lei e visto que diversos determinantes de infestação vetorial se intensificam no verão, a realização de ações é de fundamental importância para a mobilização e resolução de problemas essenciais ligados à proliferação do vetor.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, unem forças para o enfrentamento eficaz do mosquito através de uma “Mobilização - Dia D e Mutirão de limpeza a ser realizado em todos os bairros do Município Fátima dos Sul e no Distrito de Culturama.

A partir do dia 07/12/2016 haverá um mutirão com os Agentes de Saúde e funcionários da Secretaria municipal de Obras, em que farão inspeção casa a casa verificando a existência, eliminação e tratamento de possíveis criadouros da dengue e coleta de focos. É importante que o morador também coloque os entulhos em frente das residências.

Este trabalho será realizado de acordo com os índices de maior de maior infestação do Mosquito, Seguindo o Cronograma:

Cronograma para a Realização do Mutirão – 07/12/2016 à 22/12/2016

Horário: 07h00min às 11h00min – 13h00min às 16h00min

Programação Dos Dias BAIRROS 07/12/2016 – Quarta – Feira Jardim Eliane/ Morada do Sol/ Cavalcante/ São Paulo (Av. 9 de Julho à direita – sentido vicentina) 08/12/2016 – Quinta – Feira Centro Educacional 09/12/2016 – Sexta – Feira Boa Vista e Bairro Centro (Av. 9 de Julho à direita) 12/12/2016 – Segunda – Feira Residencial Hidalgo 13/12/2016 – Terça – Feira Pioneiro 14/12/2016 – Quarta – Feira Jardim Brasilândia/ Katira 15/12/2016 – Quinta – Feira Katira 16/12/2016 – Sexta – Feira Jardim Tatiane – BNH 19/12/2016 - Segunda – Feira Centro/ Boa Vista (à Esquerda Av. 9 de Julho) 20/12/2016 – Terça – Feira Cohab 21/12/2016 – Quarta – feira Jardim São Paulo/Residencial Portal das Águas (Av. 9 de Julho à Esquerda) 22/12/2016 – Quinta- Feira Culturama e Novo Planalto

Obs.: Sujeito a alterações conforme o andamento do trabalho a ser realizado.