Perguntas e respostas sobre a vacinação contra o #HPV para meninos

A vacina contra HPV, oferecida no Brasil, pode prevenir os cânceres do colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe, refletindo diretamente na redução dos casos de HPV, e também nas mortes provocadas pelo vírus.

Até o ano passado, a vacinação era feita apenas em meninas, sendo agora ampliada a imunização para os meninos na faixa etária de 12 a 13 anos *.

A cozinheira Divina Rabelo é uma das mães que levarão o filho para vacinar nos próximos dias. O filho dela, Carlos Emanuel, tem 12 anos.

Divina acredita que a iniciativa do governo de ampliar a faixa etária da vacinação é fundamental para promover saúde. " Emanuel vacinar e não ter um problema no futuro é ótimo. Claro que acho importante o governo fazer isso.

É muito importante! Isso é uma prevenção em todos os sentidos. Para mim, é bom pensar que tem um efeito na saúde do meu filho daqui para frente". Porém, a cozinheira afirma que tem algumas dúvidas sobre os efeitos da vacina.

" Agora eu não sei se ele vai passar mal depois que tomar e se provavelmente vai ter alguma reação, como febre, depois", desabafa Divina.

Diante das dúvidas da Divina Rabelo e de vários pais sobre o assunto, o Ministério da Saúde esclareceu alguns questionamentos frequentes das famílias, adolescentes e público em geral para entenderem a importância da vacinação.

1. Qual é o público alvo de vacinação contra HPV definido pelo Ministério da Saúde?

Meninos: Em 2017, a vacina HPV será disponibilizada para a faixa etária de 12 a 13 anos *, considerando o intervalo de seis meses entre as doses. Mas até 2020, a faixa etária masculina será ampliada gradativamente para meninos a partir de nove anos de idade.

Meninos e homens vivendo com HIV/Aids: Em 2017 todos os homens vivendo com HIV/Aids entre nove e 26 anos, deverão receber a vacina, sendo o esquema de 3 doses (0, 2 e 6 meses). Nesses casos, é necessária a prescrição médica.

A vacina para os meninos de 13 anos está disponível até um pouco antes de completarem 14 anos, ou seja: 13 anos, 11 meses e 29 dias.

2. Qual é o numero de doses que os meninos terão que tomar?

Para os meninos está disponível a vacina HPV quadrivalente, em 2 doses. A primeira dose deve ser tomada entre 12 a 13 anos * e a segunda 6 meses depois da primeira .

Para a segunda dose, é importante entender que se a criança foi vacinada dentro do limite da faixa etária estipulada até 13 anos *, ela terá que tomar a segunda dose ainda que já tenha completado os 14 anos.

Já para os meninos e homens vivendo com HIV/Aids é diferente. Estão disponíveis 3 doses, com intervalo de 2 e 6 meses.

3. A vacina é por via oral ou é injeção?

É por via intramuscular, ou seja, injeção de apenas 0,5 ml em cada dose.

4. Quem já teve diagnóstico de HPV pode vacinar?

Pode, desde que esteja na faixa etária estipulada. Existem estudos com evidências promissoras de que a vacina previne a reinfecção ou a reativação da doença.

5. Por que a vacina HPV não é introduzida para todas as faixas etárias no país?

A vacina é potencialmente mais eficaz para adolescentes vacinados antes do seu primeiro contato sexual, uma vez que a contaminação por HPV ocorre juntamente ao início da atividade sexual.

6. A proteção dura à vida toda?

Até o momento, se sabe com convicção que a vacina pode proteger por 9 anos, mas a imunidade relacionada à vacina ainda não foi determinada, principalmente pelo pouco tempo em que é comercializada no mundo, que é desde 2007.

Embora se trate da mais importante novidade que surgiu na prevenção à infecção pelo HPV, ainda é preciso aguardar o resultado de estudos em andamento para fornecer mais dados sobre a duração da proteção e necessidade de doses de reforço.

7. Os meninos e meninas que recebem a vacina iniciam a vida sexual mais precocemente?

Não foram observadas evidências deste comportamento. Um número crescente de estudos quantitativos mostra, na verdade, que a vacinação não está associada com a diminuição da idade do início das relações sexuais, assim como não foi observado aumento do número de parceiros sexuais em pessoas sexualmente ativas.

8. A vacina HPV pode ser administrada concomitantemente com outra vacina?

A vacina HPV quadrivalente pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação (PNI), sem interferências na resposta de anticorpos a qualquer uma das vacinas.

Quando a vacinação simultânea for necessária, devem ser utilizadas agulhas, seringas e regiões anatômicas distintas.

9. A vacina HPV provoca algum efeito colateral?

A vacina contra o HPV é uma vacina segura e recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Já é utilizada como estratégia de saúde pública em quase 100 países que realizaram a aplicação de mais de 175 milhões de doses desde 2006, sem registros de evidências que pudessem pôr em dúvida a segurança dessa imunização.

Os eventos adversos mais comuns relacionados à vacina HPV são os mesmos relacionados às outras vacinas, como reações locais (dor, inchaço, e vermelhidão), dor de cabeça e febre, em menor incidência.

Eventualmente podem ocorrer desmaios, formigamento nas pernas, fatos que podem ser observados ao se aplicar medicações injetáveis em adolescentes e não relacionado especificamente à vacina HPV, mas ao medo de tomar injeção.

10. O que fazer se sentir alguns desses sintomas após ser vacinado?

Recomenda-se que a pessoa permaneça sentada por 15 a 20 minutos, imediatamente após receber a vacina sem fazer esforços para prevenir possíveis reações.

No caso da aparição de sintomas durante os dias posteriores a vacinação se recomenda procurar uma unidade de saúde mais próxima relatando o que sentiu ou o que está sentindo.

11. Em quais situações a vacina contra o HPV não deve ser administrada em meninos/homens?

A vacina HPV é contraindicada e, portanto, não deve ser administrada em meninos/homens com:

hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes da vacina; história de hipersensibilidade imediata grave a levedura; ou, que desenvolveram sintomas indicativos de hipersensibilidade grave após receber uma dose da vacina HPV;

O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações.

