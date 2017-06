Cláudia Rodrigues – Foto: Acervo Pessoal

Depois de muito sucesso como a Marinete de “A Diarista”, personagens como Thalia e Ofélia (“Zorra Total”), Sirene (“Sai de Baixo”), a comediante Cláudia Rodrigues se afastou da TV por causa dos sinais severos de esclerose múltipla. Porém, mantém toda a glória cultivada ao longo de sua carreira, que ao todo soma 29 prêmios de melhor humorista.

Em 2015, Cláudia fez um transplante de células-tronco para tratar a esclerose e desde então sofreu com as sequelas da doença. Para se recuperar, ficou sem ter contato com o público: “Foi péssimo, hospital e clínica já são ruins para estar de vez em quando, imagina ficar internada por meses. É muito difícil e sacrificante, mas foi necessário”, conta ela.

A boa notícia é que o resultado do transplante foi positivo, e se tornou um dos momentos mais felizes de sua vida. “Foi como se confirmasse o meu renascimento. Fiquei extremamente emocionada”, declarou.

Durante todo o período ela não teve contato com ninguém a não ser com a filha Iza e com “a fiel escudeira” e amiga de todas as horas, Adriane Bonato, que é também sua empresária. “Ela não desgrudou de mim um minuto se quer”, brincou a atriz.Atualmente com 46 anos, a atriz segue um trabalho de reabilitação, praticando muitos exercícios físicos para retomar os movimentos, a memória e a fala que foram prejudicados com a doença. Ela revela que o momento é de se dedicar completamente à recuperação. “Estou numa rotina pesada das 6:00 às 22:00 horas na clínica CEVISA, no interior de SP, onde me recupero das sequelas da esclerose. Aqui é incrível, a vida muda, porque a gente trata de tudo: corpo, mente, alma, espiritualidade. É maravilhoso ver pessoas chegando debilitadas e saindo reabilitadas!”, afirmou Cláudia.

“O que eu mais quero é voltar a atuar.”

Depois de um período difícil, Ela tem muitos planos para o futuro. “A princípio estarei com um canal no YouTube, o “Cláudia Rodrigues Show”, e vou lançar minha biografia “Cláudia Rodrigues – A doméstica de Deus”. Também há a minha peça “E ai, Claudinha?“, que vai ser muito especial pois vou atuar com a minha filha Iza que aos 15 anos, em sua primeira vez no teatro comigo.” Tudo ainda este ano.

A história de Cláudia é sinônimo de muita luta e superação para todos os fãs, por isso a atriz gosta de compartilhar o seu aprendizado com tudo que viveu e incentivar a fé nas pessoas: “Nunca desistam de nada, lutem até vencer, usem todas as suas forças, não deixem que nada faça vocês desistirem da vitória e acima de tudo busquem Deus e acreditem que ele é a sua salvação, tenham fé! Esse é o segredo da vitória. Devemos acreditar que nele podemos tudo, até o impossível, como curar de uma doença que não tem cura!”, finalizou gratificada.