No dia Nacional de combate ao fumo médica alerta sobre uso de Narguile

Apesar de aprovados pelos deputados de Mato Grosso do Sul, em 2015, o uso da Narguile é na maioria por menores. É muito comum ver em frente residências os jovens fazendo uso dessa droga. O Projeto de Lei 73/15, que proíbe a venda de narguilé a menores de 18 anos.



De acordo com a proposta, apenas consumidores que comprovarem sua maioridade, por meio de apresentação de registro de identidade ou documento de identificação pessoal com foto, poderão comprar os narguilés.



Em caso de descumprimento da lei, o estabelecimento será multado no valor correspondente a 100 Uferms (Unidades Fiscais Estaduais de Referência de Mato Grosso do Sul), equivalente a R$ 2.127,00. Em caso de reincidência, a multa será dobrada. Além disso, uma placa de aviso deve estar fixada avisando da proibição.



A peça que é cada vez mais usada pelos jovens, o narguilé, traz alerta dos médicos sobre os riscos à saúde gerados pelo recipiente que recebe carvão em brasa para queimar o fumo aromatizado. Ao inalar, essa fumaça, que sai por uma mangueirinha, vai direto para o pulmão do fumante, causando graves consequências à saúde de seus usuários.



De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma hora de narguilé equivale a consumir 100 cigarros. Já o Instituto Nacional do Câncer (Inca) destaca que além de incluir 4,7 mil substâncias tóxicas presentes no cigarro comum, o fumo do narguilé possui concentrações superiores do monóxido de carbono, metais pesados e substâncias cancerígenas.



Em entrevista à rádio 94FM, a médica Valéria Nobre Lemos, especializada em 'Saúde da Família', explicou que o uso do narguilé é mais prejudicial que o uso do cigarro, que além da nicotina, possui outras substâncias tóxicas prejudiciais à saúde, como o câncer de pulmão, boca e doenças cardiovasculares.



A médica faz mais um alerta sobre o narguilé, que quando um grupo fuma, costuma compartilhar a piteira, o que prepara ao contágio de doenças infectocontagiosas mais frequentes, como tuberculose, herpes e hepatite C.