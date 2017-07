Mulher se machuca com camarão e contrai bactéria que come carne humana

DO METRÓPOLES

Uma moradora da cidade de Petal, Estados Unidos, teve um surpresa nada agradável enquanto pescava em um rio local. Glenda Sessions utilizava camarões vivos como iscas para atrair os peixos. No entanto, em uma das vezes que foi colocar o animal no anzol, ela acabou se machucando. Horas depois, ela teve de ser levada às pressas para um hospital.

“Minha mão começou a coçar muito e gerou uma hematoma, mas pensei que era por causa do meu arranhão. Momentos depois, tinha esse enorme ponto preto na minha mão, e um inchaço realmente grande. Estava com dor de cabeça, náuseas e calafrios”, afirmou Glenda ao site Khou.com.

Após alguns exames, os médicos constataram que Glenda estava contaminada com a bactéria Vibrio vulnificus, que vive na água do mar e devora carne humana. “Cerca de quatro horas depois de chegarmos ao hospital, o médico disse: Não a coloque no quarto, leve-a para a sala de operações”, contou Rodney, o marido dela.

Glenda foi operada por duas vezes, sendo uma para limpar a ferida e a segunda para reconstruir parte da mão. A mulher ainda foi medicada com antibióticos.