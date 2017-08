Mulher morre após ser partida no meio por elevador de hospital

(Foto: Reprodução)

Uma mulher morreu seccionada por um elevador dentro de um hospital em Sevilha, no Sul da Espanha, após fazer uma cesariana. Rocío Cortés Núñez, de 25 anos, tinha acabado de sair da cirurgia no hospital Our Lady of Valme quando sofreu o acidente, no domingo.

Deitada numa maca, Rocío estava sendo retirada de um elevador para ser colocada em outro. Neste momento, o elevador começou a subir com a porta aberta, deixando parte do corpo da jovem pendurado do lado de fora.

Bombeiros e médicos foram acionados para ajudar no resgate, mas não conseguiram salvar a vida de Rocío. O resgate do corpo da mulher demorou cerca de duas horas, de acordo com o jornal local "ABC de Sevilla". O marido de Rocío, José Gaspar, ficou em estado de choque. Ele estava esperando a mulher na porta do elevador no andar acima de onde ocorreu o acidente.

"Escutei um forte estrondo. Achei que o elevador tinha dado defeito e ainda avisei para várias pessoas que não estava funcionando. Não consigo acreditar. Hoje foi com a Rocío, mas amanhã pode ser outra pessoa", disse.

Segundo Marina Alvarez, ministra da saúde regional, Rocío ficou presa depois que o elevador fez um "movimento incomum" quando um funcionário foi removê-la na maca. Ela afirmou ainda que uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente "rápido e fora do comum".

Marina disse ao "ABC de Sevilha" que o elevador passou por testes e cumpria com a regulamentação. O último teste teria sido feito no dia 12 deste mês e não foram detectados problemas que impedissem o uso.