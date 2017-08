Mulher descobre gravidez na hora do parto e dá à luz dentro de casa em Araguari

A avó do menino disse ao G1 que a filha chegou a procurar atendimento médico nos últimos meses, mas tinha sido diagnosticada com uma doença. Maria Ester Costa contou que o neto nasceu saudável, com 2,7 kg, e que ninguém da família desconfiava, porque, além da filha estar acima do peso, ela menstruou durante a gestação.