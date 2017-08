Mulher descobre câncer após manicure alertá-la sobre sinal

Créditos: iStock/VladimirFLoyd Outros salões já haviam “diagnosticado” o problema como falta de cálcio ou sangue prensado

Uma cliente chegou ao salão onde Lisa Harrison Williams trabalha e pediu que ela pintasse sua unha com um esmalte que cobrisse uma mancha em sua unha.

A mulher, que não teve sua identidade revelada, tinha uma faixa vertical escura e reta em sua unha. Segundo Williams, outros salões já haviam “diagnosticado” o problema como falta de cálcio ou uma mancha de ‘sangue prensado’.

“Isso é melanoma!!! Eu não queria assustá-la, mas eu disse a ela que precisava ver um médico imediatamente! Ela me ligou hoje para me dizer que sim, era um melanoma muito agressivo que já se espalhou para seus gânglios linfáticos”, relatou Lisa em seu post.

Ela diz que compartilhou o alerta e a foto com a permissão da cliente e completou: “Por favor, preste atenção às anormalidades em suas camas de unhas!! Alterações em suas unhas podem muito provavelmente não ser nada com que se preocupar! Mas às vezes é uma indicação de uma doença muito séria. E fique de olho nas unhas - dedos do pé e dedos - dos seus idosos e seus entes queridos que não são fisicamente capazes de notar essas mudanças! O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no mundo” completou.



Manchas escuras nas unhas pode significar hematomas e até tumores

“As unhas, como diversas outras partes do corpo, podem dar dicas importantes sobre a saúde. As manchas são um bom indicio, já que vários problemas diferentes podem causar manchas nas unhas. De modo geral, as unhas podem ficar manchadas de marrom, preto, roxo, azul, verde ou vermelho”, indica a dermatologista Tatiana Gabbi em matéria do Minha Vida, parceiro do Catraca Livre.

Segundo ela, algumas manchas são comuns e causadas por hematomas após traumas agudos (como prender o dedo em uma porta) ou cônicos, que ocorrem em casos onde a pessoa usa sapatos muito apertados ou pratica esportes de impacto, por exemplo.

“Essas manchas são arredondadas, acastanhadas, arroxeadas ou enegrecidas, mas tendem a "subir" com o crescimento das unhas, deixando a raiz da unha limpa” explica Gabbi.

Ela explica que esses casos não costumam ser graves, mas é indicado procurar um médico em casos agudos, quando houver dor ou deformidade da unha.

Os sintomas mais graves, que podem indicar uma infecção e até mesmo um tumor de pele são:

Manchas listradas castanhas e negras, especialmente quando se trata de uma listra presente em apenas uma das unhas (como no caso relatado pela manicure) e que se alarga rapidamente. “Isso pode ser uma pinta que está presente na fábrica da unha e, assim como as pintas do restante da pele, podem ser benignas ou malignas. Se você tem um sinal desses nas suas unhas é interessante que um dermatologista examine você”, indica Tatiana. A profissional alerta que esse é um sinal comum de melanoma da unha, um tipo agressivo de câncer de pele, e que o diagnóstico e tratamento rápido geralmente leva à cura completa da doença.

Manchas azuladas ou vermelhas –geralmente acompanhados de dor - podem indicar tumores benignos das unhas, que são muito raros.

Leia matéria completa no Minha Vida.