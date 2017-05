Os primeiras confirmações do vírus da zika em Mato Grosso do Sul, em 2017, foram feitas nesta quinta-feira (18), segundo o boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde (SES).

De acordo com a SES, são quatro casos em Corumbá, no Pantanal, e dois em Campo Grande. Além disso, outros 212 casos foram descartados.

A doença é transmitida pelo mosquito aedes aegypti, o mesmo da dengue. Segundo a Saúde, há registro da circulação do vírus em 22 estados brasileiros.