Mostrou sujidade de máquina de gelados do McDonald's. Foi despedido

Um agora ex-funcionário do McDonald´s afirma que foi despedido depois de ter colocado fotografias nas redes sociais da máquina de gelados, completamente suja, conta o The Telegraph.



Revoltado com as condições higiénicas e com a sujidade no seu local de trabalho, o jovem decidiu recorrer às redes sociais para denunciá-las. “Isto saiu de uma máquina de gelados do McDonald´s, se é que estão a imaginar...”, escreveu.O caso aconteceu com Nick, jovem de 18 anos, que trabalhou num McDonald´s no Estado do Louisiana, nos Estados Unidos, durante cinco meses.

Poucos dias depois de partilhar as fotografias, Nick acabou por ser despedido.

Por seu lado, o McDonald´s em questão afirmou em comunicado que os “equipamentos em causa não entram diretamente em contacto com a comida”.

