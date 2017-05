Marcelo Rezende revela que está com câncer e afirma: 'Nada é difícil quando você tem Deus'

FOTO: DIVULGAÇÃO

Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Rede Record, Marcelo Rezende, 65, revelou ter câncer de pâncreas. O apresentador recebeu o repórter Raul Dias Filho em sua casa, horas antes de se submeter a uma quimioterapia e ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na segunda (8).

A emissora manteve sigilo sobre o estado de saúde do apresentador até veicular o programa neste domingo (14). A notícia explica a ausência de Rezende à frente do Cidade Alerta.



Rezende disse que as suspeitas de que algo estava errado surgiram quando, além de se sentir cansado, perdeu a vontade de tomar vinho e de comer pão com queijo na padaria.



"Quando de repente eu descubro, do dia pra noite, que estou com câncer, falar a palavra parece que causa um mundo desabar, mas desaba coisa nenhuma", disse o apresentador.



Ao longo da entrevista, ele se mostrou otimista e confiante de que superará a doença, que atingiu também o fígado. "Tem gente que olha a morte e acredita no fim. Eu não acredito. Vencer não quer dizer sobreviver, é muito mais. Vencer é você estar alinhado com algo que você crê", disse.



O apresentador contou que só sentiu dificuldade ao dar a notícia aos filhos e tranquilizá-los.



Ele garante que não vai "fazer cara de sofrimento", nem chorar. "O homem que tem fé não tem medo, porque ele sabe que vai vencer".



Nesta semana, Rezende será novamente substituído por Luiz Bacci na apresentação do "Cidade Alerta". No "Balanço Geral" manhã, ele está sendo substituído por William Travassos.