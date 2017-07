Marcelo Rezende rebate boatos de que teria morrido: 'Estou ótimo'

Fãs de Marcelo Rezende enviaram mensagens de apoio na web

Em tratamento contra um câncer no pâncreas e no fígado, Marcelo Rezende segue mantendo seus fãs informados a respeito de seu estado de saúde por meio das redes sociais. Nesta terça-feira (11), o apresentador fez questão de desmentir os boatos de que estaria morrendo.

"Li e ouvi falar de tudo ao meu respeito nesse momento. Desde que eu estava no 'bico do corvo', até que eu tinha sido enterrado porque estava mal. Nada disso. Quem tem Deus no coração vence qualquer batalha", declarou o jornalista.

O veterano ainda disse que tem esperanças de voltar o mais rápido possível ao comando do "Cidade Alerta", da Record: "Eu estou ótimo, me recuperando. A cada dia melhor. Eu tenho certeza que essa vitória pertence à glória de Deus. Já, já eu vou estar recuperado e, se bobear, no segundo semestre já vou estar trabalhando".

Os fãs de Rezende, é claro, mandaram mensagens de apoio: "Você é um homem forte! Logo estará ativo novamente", garantiu uma internauta. "Quem tem Deus no coração, tem tudo!", comentou outra. Já uma terceira postou: "Todos nós estamos torcendo por você! É sempre uma alegria saber que está vencendo essa luta!".

Fonte: Famosidades