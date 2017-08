Jovem com câncer consegue tratamento nos EUA graças a grupo no Facebook

Reprodução/Instagram @guipagnoncelli_

A primeira vez que Gui Pagnoncelli foi diagnosticado com câncer de estômago foi em 2012 e recentemente, o rapaz foi novamente diagnosticado com adenocarcinoma (tumor ainda mais agressivo). Seus exames indicaram que a expectativa de vida é de 6 a 8 meses e a única possibilidade de reverter esse quadro é um tratamento nos Estados Unidos.

A viagem e o tratamento exigiam a quantia de R$ 50 mil e Gui não possuía condições de arcar com este custo. Foi então que o grupo do Facebook LDRV deu uma mãozinha para divulgar o caso e acabou conseguindo mais que o dobro do valor.

Um dos participantes do grupo fez um post explicando a situação do jovem e pedindo que caso as pessoas não pudessem ajudar com dinheiro, que ajudassem divulgando. O LDRV conta com mais de 627 mil membros e em menos de 48h, foram arrecadados quase R$ 130 mil.

Agora, o rapaz se prepara para iniciar o tratamento e todos esperam que ele retorne curado ao Brasil. Para saber mais sobre a história de Gui, confira a página de financiamento coletivo criada pela família.