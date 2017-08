Incêndios não param e chegam a uma média de 4 por dia em Nova Andradina

“O Corpo de Bombeiros faz a sua parte, mas trata-se de um problema coletivo em que toda a sociedade deve estar envolvida. Quando atendemos um chamado de incêndio, acionamos a Prefeitura Municipal para que responsabilize, através da aplicação de multa, quem deixa de cuidar do seu terreno e geral, desta forma, provoca inúmeros danos que afetam a todos ao praticar um incêndio”, pontuou o comandante.

Ao avistar alguém ateando fogo em terreno ou qualquer área de vegetação, o major orienta que o fato deve ser comunicado imediatamente ao Corpo de Bombeiros, que em conjunto com a Prefeitura, tomará as medidas cabíveis. “É preciso que as pessoas tomem consciência que a queimada não é uma prática adequada que dever ser feita. Estamos há 50 dias sem chuva e com a umidade relativa do ar na casa dos 40%, vários são os danos à saúde das pessoas, em especial das crianças e os idosos”, lembrou Lima ao falar que também tem aumentado o número de transportes clínicos de pessoas acometidas por problemas respiratórios.

O comandante ainda orienta os produtores rurais do município e da região a adotarem formas de prevenção para evitarem incêndios em pastagens, como, por exemplo, a construção de aceros e monitoramento permanente. “Nos colocamos à disposição para aplicarmos treinamentos para ajudar no combate às queimadas. Se um incêndio em vegetação acontece em uma área rural, até chegarmos lá o fogo já pode ter tomado grandes proporções, entretanto, se no local haverem pessoas treinadas, os prejuízos podem ser bem menores. Quem tiver interesse basta nos procurar”, detalho Lima.