Homem passa mal em sótão de casa e é resgatado pelos bombeiros em Nova Andradina

Imagens: Nova News

Na tarde desta quarta-feira (05), por volta das 15h20, um homem, de 33 anos, ficou, de certa forma, preso no sótão de sua casa, localizada no residencial Vila Nova, na Rua André Loyer, próximo à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Nova Andradina. A vítima subiu no espaço existente entre o teto e laje do imóvel para pegar alguns objetos quanto se sentiu mal.

Segundo apurado pelo Nova News, o morador teve um problema na coluna vertebral, ficando impossibilitado de se locomover e, portanto, incapaz de sair do local. Familiares da vítima acionaram o Corpo e Bombeiros que, após mais de uma hora de trabalho, com uso de cabos e roldanas, conseguiu retirar o homem com segurança.

Após o resgate, ele foi encaminhado para o Hospital Cassems, onde passaria por avaliação médica. Durante o atendimento, a vítima relatou que tentava pegar um objeto pesado, quando percebeu o mau jeito na região costas e se viu travado, sem poder mais se mover.

De acordo com os socorristas, o resgate foi delicado por se tratar de um procedimento realizado acima do nível do solo. Outro complicador foi o tamanho alçapão que dava acesso ao sótão. A passagem estreita dificultou a atuação dos cinco militares que trabalharam na ocorrência.