Geada foi registrada em FÁTIMA DO SUL e mais 13 cidades do Estado no dia mais frio do ano

Em Fátima do Sul foi registrado o dia mais frio do ano (foto facebook)

Esta terça-feira (18) ficará marcada como o dia mais frio de 2017, até agora em Mato Grosso do Sul. De acordo com o meteorologista Natalio Abraão, da universidade Uniderp, geou em 13 cidades do Estado e a sensação térmica chegou a -10°C na região sul.

Segundo ele houve geada forte em oito cidades, sendo Amambai, Bela Vista Itaquiraí, Juti, Ponta Porã, Sete Quedas e Sidrolândia. Dessas cidades foi registrado temperatura negativa em duas e zero grau em outras duas.

Também geou moderadamente em Jardim e Rio Brilhante e fraco em Campo Grande e São Gabriel do Oeste. Este é considerado o dia mais frio do ano até agora, devido a uma frente fria forte vinda da região oeste.

A previsão do tempo, de acordo com Natalio Abrãao, é de que a mínima em 5°C deve durar até amanhã, depois a temperatura começa a subir, mas o frio permanece até o fim da semana.

Em Fátima do Sul o termômetro da Praça Getulio Vargas marcou 1°C , sendo a noite mais gelada do ano. Para amanhã o tempo vai esquentar muito pouco, com a temperatura oscilando entre 5°C para 20°C .