EUA Sobreviveu um mês perdida numa floresta com bagas e água enlameada

Lisa Theris desapareceu no dia 23 de julho. Foi salva, no sábado, por uma mulher que passava de carro na estrada. Judy Garner conta que ficou surpreendida com a situação e confundiu a jovem com um veado.

"Eu estava a tremer. Comecei a chorar por estar tão assustada. Não sabia o que fazer", confessou Judy Garner, à "NBC". "Então, fui ter com ela e perguntei-lhe se ficava ali enquanto ia à carrinha buscar água. Ela permaneceu no local e liguei para o 112 e disse que tinha encontrado uma rapariga na estrada", explicou.

Lisa Theris, natural de Louisville, no Alabama, estava nua e com ferimentos em todo o corpo. "Contou-me que comeu bagas e que bebeu água enlameada, Dei-lhe um abraço. Acho que ela não conseguia sobreviver por muito mais tempo naquelas condições", disse Judy Garner.

"Não gosto de falar nestes termos, mas isto é um verdadeiro milagre", contou ao "WTVY", o sargento Chad Faulkner, que está responsável pelas investigações que foram abertas para compreender o que aconteceu com a jovem. Lisa estava a ser procurada, mas extensa área florestal em que estava desaparecida dificultou o processo.

No dia em que desapareceu, Lisa estava acompanhada por dois homens Manley Davis e Randall Oswald. Assim que descobriu que os dois homens planeavam roubar uma casa, Lisa decidiu fugir.

"Ela não conhecia a área. Entrou sozinha na floresta a meio da noite" disse o Xerife Raymond Rodgers, citado pelo jornal "The Telegraph". Manley e Randall foram presos por um roubo de aproximadamente 40 mil euros, mas não foram acusados do desaparecimento de Lisa. A polícia pretende interrogar a rapariga para se inteirar do que aconteceu no dia do desaparecimento.

Nas redes sociais, os familiares e amigos de Lisa congratularam-se pelo aparecimento da jovem. "28 dias presa na floresta e aqui estás. És a pessoa mais forte que conheço", escreveu o irmão no Facebook.