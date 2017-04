Esporão de calcâneo pode causar deformidades no pé; saiba como prevenir

Imagem: reprodução pixabay.com

A saúde dos pés reflete diretamente na nossa rotina. São eles que suportam nosso peso diariamente, e por isso qualquer alteração nessa região do corpo é sentida de forma bastante incisiva. Entre os diversos problemas ou disfunções que podem acometer a região está o esporão.

O que é o esporão?

Normalmente, o esporão é causado por microtraumatismos no osso calcâneo. Esses microtraumas também podem ser a causa da fascite plantar, que é a inflamação do tecido que envolve a musculatura do pé, chamado de fáscia plantar.

As dores nos pés não são exatamente causadas pelo esporão em si e sim em decorrência da inflamação que atinge fáscia e tendão. O esporão de calcâneo é visualmente caracterizado por uma deformidade - uma protuberância óssea na sola do pé ou na região próxima ao tendão de Aquiles. Essa protuberância surge por conta da calcificação dos tecidos em volta do osso do calcanhar.

Existem diversas causas para o surgimento do esporão, e entre as principais estão curvatura acentuada dos pés, sobrepeso, trabalhar em pé o dia todo, prática de esportes de impacto, sapatos muito apertados, entre outros.

Como prevenir?

Algumas medidas ajudam a minimizar a possibilidade do surgimento do esporão. Entre elas estão:

Andar descalço em terrenos regulares quando possível para alongar a planta do pé

Alongar a panturrilha e a planta do pé em casa

Usar calçados adequados durante as práticas esportivas

Controlar o excesso de peso corpóreo

Ficar atento à postura

Evitar ficar muito tempo de salto alto

Ao sinal de esporão ou de dor no pé - que pode ser sinal de fascite plantar - procure um médico especialista para receber o tratamento adequado. Entre os tratamentos mais utilizados estão a fisioterapia, o uso de palmilhas e a indicação de medicamentos para alívio da inflamação e da dor.