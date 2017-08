Dia dos Pais: Jovem de Nova Andradina luta para dar vida digna ao filho que nasceu com doença rara

Com apenas o salário oriundo de seu trabalho, aluguel para pagar, cerca de R$ 500 por mês de despesa com os medicamentos e leites da criança, outros gastos como alimentação, água e luz, por exemplo, a família sobrevive em uma situação delicada. Thiago afirma que uma grande ajuda é o plano de saúde da usina, que cobre algumas despesas referentes ao tratamento de Heitor, que precisa constantemente viajar para passar por médicos especialistas em outros centros como Campo Grande, Naviraí e até mesmo no Estado de São Paulo. Ele diz que a solidariedade de amigos e vizinhos também é muito importante.

Questionado sobre seu maior desejo neste Dia dos Pais, o jovem Thiago Pedro disse que daria tudo para ver seu filho bem. “Meu grande sonho é poder fazer com que meu filho fique cada vez melhor. Quero poder fornecer o necessário para que ele viva feliz e cada vez com mais saúde”, explicou, ao dizer que ser pai é a realização de um sonho.

Nosso personagem se emociona ao falar do Dia dos Pais, em decorrência de um episódio ocorrido em 2013, quando seu primeiro filho faleceu quatro dias após o nascimento. Naquela ocasião, explica Alessandra, todos os exames do pré-natal apontavam para uma gestação tranquila, no entanto, no momento do parto, os médicos constataram que o pequeno Vitor havia nascido com quadro grave de má formação. A criança foi hospitalizada, mas não resistiu.

Já com relação à gestação de Heitor Cássio, tanto Thiago quanto Alessandra haviam recebido o diagnóstico prévio de que criança nasceria com quadro de má formação, no entanto, o amor e a vontade serem pai e mãe fizeram com que a gestação fosse levada até o fim. “Nosso filho é um presente de Deus. Meu filho e minha esposa são tudo para mim. O homem foi feito para ter família e a minha é maravilhosa”, afirma o jovem.