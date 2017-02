Deputado Federal confirma recursos para saúde em visita de Vereadores de DEODÁPOLIS

Os Vereadores Márcio Teles, Adriano ‘Zói’ e o Professor Chico, acompanhados do suplente Donizete Santos, estiveram ontem em Campo Grande em busca de recursos para o município de Deodápolis. Para os Vereadores a saúde é o setor mais urgente e diante disto os nobres edis se reuniram com o Deputado Federal Dagoberto Nogueira. Em postagem no Facebook, o Vereador Márcio Teles, Presidente do Legislativo, destacou que o Deputado confirmou emendas que somadas totalizam R$ 400 mil reais para a saúde de Deodápolis.

“Hoje começamos o dia com o Deputado Federal Dagoberto Nogueira onde asseguramos R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) em emendas para a saúde de Deodápolis, sendo R$100.000,00 Marcio Teles, R$100.000,00 Professor Chico, R$100.000,00 Donizete Santos (Donizete Polícia) e R$100.000,00 do Vereador Adriano Ferreira (Adriano Zói)!” disse no Facebook. “Eu quero aqui agradecer o Deputado Federal Dagoberto Nogueira que nos recebeu e que novamente reafirmou o seu compromisso com Deodápolis em confirmar estas emendas, fruto do trabalho dos Vereadores que estão trabalhando unidos em prol da nossa cidade!” relatou Márcio Teles por telefone ao IMPACTONEWS.

Segurança Publica

Ainda em agenda na capital do estado, os Vereadores estiveram em reunião com o Secretário Adjunto da SEJUSP Dr. Antônio Carlos Videira (Carlinhos). O mesmo reafirmou o compromisso do Governador e do Secretário de Justiça e Segurança Publica do Estado, José Carlos Barbosa, com o município de Deodápolis. “Receberemos em breve uma nova viatura para a Policia Militar de nosso município e lá obtivemos a certeza de que seremos atendidos!” frisou Márcio.

Informação sobre o trabalho

Ainda em Campo Grande os Vereadores se reuniram com o Superintendente Substituto do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul, Paulo Luiz Furtado Lissaraça, onde ficou firmado uma parceria que viabilizará palestras e audiências publicas em Deodápolis. “Gestão se faz com parcerias e é isto que estamos buscando!” finalizou Márcio.