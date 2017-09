Datena revela ao vivo ser alcoólatra: 'perdi metade do pâncreas'

O apresentador José Luiz Datena admitiu, ao vivo, que sofre de problemas de saúde em decorrência do vício em bebidas alcoólicas. O comunicador de 60 anos afirmou, durante o programa Brasil urgente, da Band, nesta segunda-feira (4), que atualmente controla a dependência. "Eu mesmo sou alcoólatra, perdi a metade do pâncreas. Hoje eu bebo o mínimo que eu posso", disse ele.

Em 2006, Datena se ausentou por um mês da televisão para ser submetido a uma cirurgia para extração de um nódulo benigno no órgão, sendo substituído por Márcio Campos na época. Ele também passou por uma cirurgia bariátrica, no ano passado, com o intuito de perder peso para controlar a diabetes. "Eu vou ser obrigado a fazer uma cirurgia que é para emagrecer, questão de saúde, porque eu tenho diabetes. Se eu não fizer essa cirurgia, eu morro", afirmou.

Apesar de ter iniciado a carreira como jornalista esportivo em Ribeirão Preto, em São Paulo, foi pela apresentação de programas policialescos que Datena se tornou conhecido no país, a começar pelo Cidade alerta, da Record. Ele chegou a inspirar um personagem de quadrinho da DC Comics - Todd, âncora de telejornal que entrevista o Capitão Átomo em The fall and rise of Captain Atom #4, publicada em maio nos Estados Unidos.