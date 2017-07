Criança de 1,5 ano vai para o CTI depois de passar mal em Ceinf

Criança de 1,5 ano está internada no CTI do Hospital Regional - Valdenir Rezende/Correio do Estado

O Hospital Regional está com Samyra Emanuelle Vasques de Oliveira, de um ano e meio, internada em estado gravíssimo no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A criança sofreu broncoaspiração (quando conteúdo gástrico obstrui vias aéreas e vai para o pulmão) quando estava no Ceinf Cristo É Vida, que fica na Vila Popular, em Campo Grande, hoje, por volta das 9h.

Funcionária da unidade notou que a menina estava engasgada e logo acionou o Samu, que encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Almeida.

Samyra está resfriada e vinha sendo tratada pela mãe, Naiara Vasques Vargas, de 23 anos. Ela também foi acionada e comentou que quando chegou no Ceinf a filha estava sem resposta motora.

Na UPA Vila Almeida, três pediatras de plantão fizeram o atendimento e a entubaram para manter a respiração estável. "Todos os procedimentos necessários para estabilização do quadro de saúde foram realizados. Suspeita-se de broncoaspiração. O estado de saúde é grave", informou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio de nota.

A transferência para o Hospital Regional aconteceu no começo da tarde de hoje. "A paciente deu entrada às 13h18, sendo atendida imediatamente pelos médicos plantonistas que realizaram procedimentos necessários e prepararam a paciente para o CTI", divulgou a diretoria da unidade de saúde.

A mãe, que está acompanhando a criança, reclamou que houve demora na remoção. "Demorou muito na UPA da Vila Almeida. Falaram que ia transferir em 10 minutos e demorou 1h30", lamentou.

Os médicos do HR da Capital averiguam que complicação pode ter ocorrido para Samyra sofresse essa broncoaspiração.

A criança passou por inalação ontem e também vinha tomando medicação, com uso de antibiótico. O risco de broncoaspiração é a incidência de diversas infecções pulmonares que podem ser ocasionar no paciente.