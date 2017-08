Confraternização resulta em seis pessoas queimadas no "bife na chapa" em Ladário

O Corpo de Bombeiros alerta que nenhum tipo de líquido inflamável deve ser usado para acender fogo.

Seis pessoas sofreram queimaduras de 1º e 2º graus durante uma confraternização na tarde de sábado, 05 de agosto, no bairro Santo Antônio, em Ladário. Segundo a Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros de Corumbá, as vítimas estavam ao redor de uma chapa, onde grelhavam carne, o chamado "bife na chapa".

Um dos participantes tentou repor álcool no suporte incandescente quando houve a combustão do produto inflamável, atingindo as seis pessoas. Cinco vítimas foram imediatamente para o pronto-socorro corumbaense, enquanto que um homem permaneceu no local e recebeu atendimento da guarnição plantonista dos bombeiros. Ele sofreu queimaduras no rosto, pescoço e tórax.

O Diário Corumbaense confirmou que das seis vítimas, três estão internadas na Santa Casa de Corumbá e uma permanece no pronto-socorro. Não foi possível apurar o quadro clínico dos pacientes.

O Corpo de Bombeiros alerta que nenhum tipo de líquido inflamável deve ser usado para acender fogo. O indicado é umedecer uma bola de papel com óleo de cozinha.

Classificação das queimaduras

As queimaduras são classificadas conforme a extensão e profundidade da lesão. As de primeiro grau são leves, nas quais ocorre uma vermelhidão no local, seguida de inchaço e dor variável. Não há formação de bolhas e a pele não se desprende. Já as de 2º grau, há destruição maior da epiderme e derme, com dor mais intensa. Normalmente aparecem bolhas no local ou desprendimento total ou parcial da pele afetada. A recuperação dos tecidos é mais lenta e as queimaduras podem deixar cicatrizes e manchas claras ou escuras. Queimaduras de 3º grau podem ser muito graves e até fatais. Ocorre destruição total de todas as camadas da pele, e o local pode ficar esbranquiçado ou carbonizado (escuro). Na evolução, sempre deixam cicatrizes e podem requerer tratamento cirúrgico e fisioterápico para retirada de lesões e aderências que afetem a movimentação, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.

O procedimento recomendado às pessoas que estiverem próximas das vítimas no momento em que elas sofrerem queimaduras é acionar socorro imediato pelo 193 e não colocar em prática nenhum procedimento sem conhecimento técnico. Quando a pessoa estiver em chamas, deve-se enrolar um cobertor em volta do corpo. Caso não tenha nenhum, mandar rolar no chão para abafar as chamas. Em hipótese alguma deve-se usar água para apagar o fogo, sob o risco de provocar um choque térmico que pode resultar na morte da vítima.