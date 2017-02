Cidades que não fizerem levantamento vão perder verba

A partir de agora, os municípios que não realizarem o levantamento sobre infestação do Aedes aegypti no país podem perder recursos do Ministério da Saúde. A determinação faz parte de resolução nº 12, de 26 de janeiro deste ano, publicada no Diário Oficial da União no dia 27.

Para cidades com mais de 2 mil imóveis, é necessário realizar o Levantamento Rápido do Índice de Infestação para o Aedes aegypti (LIRAa). Onde há menos de 2 mil imóveis, será preciso acontecer o Levantamento de Índice Amostral (LIA).

O repasse para combater o transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e agora febre amarela chega a R$ 152 milhões no Brasil neste ano. Para Mato Grosso do Sul, o recurso é de R$ 2,1 milhões.

A primeira parcela desse dinheiro, de R$ 1,28 milhão, já está programada para os 79 municípios. Contudo, a segunda etapa da verba, de R$ 856,8 mil, só estará garantida para as prefeituras que garantirem atendimento às novas exigências do Ministério da Saúde.

No último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, em novembro de 2016, 53 municípios de Mato Grosso do Sul participaram da base de estudos, de um tot. Naquela pesquisa, conforme nomenclatura oficial, Amambai estava em risco, enquanto nove cidades apresentavam situação de alerta e os demais estavam com índice satisfatório.

LEVANTAMENTO NOVEMBRO 2016

Legenda: Índice <= 0,9 é satisfatório; 1<= Índice <= 3,9 é em alerta; Índice >=4 é em risco.

Amambai - 4,7 (situação em risco)

Paranhos - 3,4 (situação de alerta)

Maracaju - 3,2 (situação de alerta)

Paranaíba - 2,2 (situação de alerta)

Bataguassu - 2 (situação de alerta)

Corumbá - 1,9 (situação de alerta)

Alcinópolis - 1,5 (situação de alerta)

Coxim - 1,2 (situação de alerta)

Bodoquena - 1 (situação de alerta)

Nova Andradina - 1 (situação de alerta)

Pedro Gomes 0,9 (satisfatório)

Campo Grande 0,7

Jardim 0,7

Camapuã 0,6

Sonora 0,6

Três Lagoas 0,6

Bela Vista 0,5

Fátima do Sul 0,5

Ivinhema 0,5

Japorã 0,5

Ponta Porã 0,5

Rio Negro 0,5

Aquidauana 0,4

Mundo Novo 0,4

Caarapó 0,3

Itaquiraí 0,3

São Gabriel do Oeste 0,3

Cassilândia 0,2

Dourados 0,2

Glória de Dourados 0,2

Itaporã 0,2

Naviraí 0,2

Sete Quedas 0,2

Costa Rica 0,1

Rio Brilhante 0,1

Anaurilândia 0

Caracol 0

Aral Moreira 0

Batayporã 0

Bonito 0

Brasilândia 0

Corguinho 0

Coronel Sapucaia 0

Douradina 0

Guia Lopes da Laguna 0

Ladário 0

Laguna Carapã 0

Nioaque 0

Nova Alvorada do Sul 0

Porto Murtinho 0

Taquarussu 0

Terenos 0

Vicentina 0