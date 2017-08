Casal morre após cair de penhasco de 60 metros nos EUA; filho de 4 anos sobrevive

Equipes socorrem criança Foto: Reprodução/Twitter

Uma criança de 4 anos sobreviveu ao que a polícia acredita ter sido uma queda de 60 metros de um penhasco nos Estados Unidos. Gravemente ferido, o menino foi encontrado ao lado dos pais, que morreram no acidente, no Oeste do estado de Nova York.

As autoridades acreditam que a família acampava ou realizava uma caminhada pelo Vale Zoar, a 200 pés de altura, quando caiu do precipício.

Exploradores encontraram três corpos no pé das rochas e acionaram o resgate. As equipes constataram a morte de Amanda Green, de 35 anos, e de William Green, de 33. O filho deles, de 4 anos, foi levado de helicóptero para um hospital de Buffalo.

O filho mais velho do casal, de 7 anos, estava andando sozinho pelo vale e foi encaminhado à unidade de saúde para exames. Ele não teria caído com os parentes. A polícia manteve as buscas após encontrar os corpos por ter achado um tênis de criança que não servia no bebê. Era a pista de que havia outro pequeno perdido no local.

De acordo o porta-voz do xerife do Condado de Erie, Scott Zylka, o estado de saúde do menino de 4 anos é considerado crítico. A polícia investiga por que os três caíram do penhasco.