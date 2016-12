Cansados por falta de pagamento, funcionários do Hospital Evangélico prometem paralisação na sexta

Funcionários do Hospital Evangélico em Dourados prometem paralisação na sexta-feira (09). O motivo seria o constante atraso salarial.

Há mais de três anos o hospital enfrenta crise financeira e de lá para cá os salários são pagos de forma parcelada. O Ministério Público acompanha o caso.

A paralisação na sexta será comandada principalmente pelos profissionais da enfermagem. A decisão foi tomada em assembleia pela categoria.

Os profissionais denunciam descaso patronal e dizem que desde outubro estão sem receber suas remunerações.

O presidente do SIEMS (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem), Lázaro Santana, explica que muitos profissionais são provedores dos seus lares e alguns enfrentam dificuldades financeiras. "No dia 9, além da assembleia, realizaremos protesto, é inadmissível esse descaso. As contas financeiras dos profissionais não esperam, a inflação só aumenta, têm que pagar juros, sustentar famílias. O sindicato já buscou o diálogo, mas a situação continua", critica.

Segundo o SIEMS, se os atrasos salariais persistirem, o departamento jurídico ajuizará ação solicitando o bloqueio da conta do hospital para o pagamento dos salários e benefícios trabalhistas dos profissionais em enfermagem.