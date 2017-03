Cade multa até Conselho de Medicina de MS em R$ 1,1 milhão por formação de cartel

Causa que corre há quase 12 anos no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), provocou a condenação, por formação de cartel, da Associação Médica da Grande Dourados (AMGD), o então presidente da entidade, Antônio Gaiga, da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) e também o CRMS (Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul), as sentenças foram aplicadas em Unidade Fiscal de Referência, Ufir, que alcançam a cifra de R$ 1,1 milhão em multa. Cabe recurso.

Quem começou a briga administrativa foi a Unidas, que moveu representação em que sustentava que entre os anos de 2003 e 2004 a AMGD e o CRM tinham promovido a imposição de aumento de preços de honorários de seus médicos filiados, sob a ameaça de descredenciamentos coletivos.

No entanto, já no início do processo, fora constatado que a Unidas havia participado das negociações representando planos de saúde filiados, planejando e propondo acordos coletivos para ajuste de preços de honorários médicos. Assim, foi determinada sua inclusão no polo passivo.