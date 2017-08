Cachorros de cidade indiana ficam azuis após contaminação de água

Mumbai - Os cães da cidade de Nova Bombaim, na Índia, estão ficando azuis. Segundo jornais locais, a mudança de coloração no pelo dos animais se deu por conta da poluição do rio Kasadi.

Pelo menos cinco animais de rua foram vistos com os pelos completamente azulados Reprodução Facebook

De acordo com o Tribune India, os efluentes não tratados de uma uma fabricante de tintas causaram a poluição do rio que atravessa a cidade. Na maioria das vezes, os cães afetados pela contaminação da agua vivem nas ruas e utilizam o rio como fonte de água.

Membros da Sociedade Thane para a Prevenção da Crueldade Contra Animais (SPCA) afirmaram que já foram encontrados cinco cães com os pelos completamente azulados. Pelo menos um cão teria ficado cego dos efeitos dos produtos químicos lançados no fluxo, de acordo com relatórios. A ONG também confirmou que deve recolher, tratar e liberar os animais para a adoção.

"Nós pegamos esse cachorro primeiro porque ele ficou cego devido ao corante. Agora terá que passar por um exame de sangue, pois isso nos ajudará a entender como os produtos químicos no rio o afetaram ", disse o Dr. Sanjay Jadhav, um membro da SPCA em entrevista ao Hindustantimes.

A empresa foi notificada e está sendo investigada pelo Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), que é responsável pelo controle da poluição na cidade. O porta-voz do órgão afirmou que a situação deve ser revertida em até 15 dias. Caso a empresa não resolva o problema, as intalações poderão ser fechadas.