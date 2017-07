Australiano tem polegar substituído por dedão do pé após perdê-lo em ataque de touro

Um rancheiro australiano que teve o polegar decepado por um touro teve um dos dedões do pé colocado no lugar, há duas semanas.

Foto: South Eastern Sydney Local Health District / BBCBrasil.com

Zac Mitchell, de 20 anos, sofreu a lesão em abril enquanto trabalhava em uma fazenda de uma região remota do oeste da Austrália.

"O touro deu um coice na minha mão, que acertou a cerca", explicou Mitchell.

Colegas do rancheiro conseguiram recuperar o dedo decepado, colocando-o em uma caixa térmica com gelo. Mas, depois de duas tentativas de reimplantar o polegar, os médicos optaram por usar o dedão do pé, em um procedimento que durou oito horas.

Escolha difícil

Mitchell inicialmente relutou em autorizar o transplante, realizado no Sydney Eye Hospital.

O cirurgião plástico responsável pelo procedimento, Sean Nicklin, disse não ter ficado surpreso com a hesitação do paciente.