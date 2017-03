Atolado em dívidas, Hospital Evangélico ameaça deixar de atender pelo SUS

O Hospital Evangélico ameaça deixar de atender pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A unidade, que se encontra atolada em dívidas há anos alega que a tabela do governo federal para o pagamento de procedimentos é defasada e isso tem prejudicado o hospital.

Um encontro ocorre nesse momento na Casa dos Conselhos para tratar o assunto.

Representantes do Conselho Municipal de Saúde, Ministérios Público Estadual e Federal e o secretário de Saúde Renato Vidigal participam da reunião, que já apresentou momentos de tensão entre partes.

No entender do HE, a tabela SUS está desatualizada há pelo menos sete anos e isso tem contribuído para a crise no Hospital.

Outras informações no decorrer da manhã.