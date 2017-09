Apresentador Marcelo Rezende morre aos 65 anos

Marcelo Rezende morreu neste sábado (16), em São Paulo, aos 65 anos, em decorrência de complicações de um câncer no pâncreas, que irradiou para o fígado. A informação foi confirmada pela RecordTV durante apresentação do programa "Cidade Alerta", que já foi comandado pelo apresentador.

O jornalista, que abandonou o tratamento com a medicina tradicional, chegou a ficar internado com pneumonia grave em um hospital na capital paulista, onde foi acompanhado por uma equipe médica. Diagnosticado em maio de 2017, após se sentir cansado, indisposto e sem apetite, o estado de saúde do apresentador se agravou bastante.

O âncora do "Cidade Alerta" decidiu fazer um retiro espiritual de sete dias enquanto lutava contra a doença.

Jornalista manteve pensamento positivo e acreditou em sua cura

Em suas postagens nas redes sociais, Marcelo dizia que já se sentia curado, graças à fé. Ele, inclusive, falou em vídeo sobre sua recuperação. "Muita gente vive de boato, e no meu caso até entendo, porque não é toda hora que temos uma informação. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha-russa, mas o importante é que eu estou firme. E aí a cura vai chegar. eu tenho certeza dela, porque Deus está comigo, Deus está contigo", comentou na ocasião. Nascido em 12 de novembro de 1951 no Rio de Janeiro, Rezende, além de ter cogitado voltar ao trabalho, fez planos para o futuro: "Cada momento que estou vivendo é um desafio. Tem horas que estou bem, tem horas que estou mal. Mas quando estou mal coloco minha cabeça em Deus. E eu tenho um objetivo. Na hora que eu superar, com a ajuda de Deus, tudo que estou passando, sei o que vou fazer da minha vida: ajudar cada vez mais aqueles que precisam, que não tem esperança, que buscam a cura e mostrar que o Espírito Santo está sempre presente na nossa vida. E nosso Pai há de cuidar de cada um. E é preciso ter fé."

Apresentador morou com namorada após descobrir doença

Lembre a trajetória de Marcelo

Marcelo Luiz Rezende Fernandes iniciou sua carreira nos anos 70. Com mais de 40 anos de experiência, o jornalista trabalhou no "Jornal dos Sports" e, em seguida, conseguiu uma recolocação, na "Rádio Globo". Logo depois, em 1972, o repórter foi convidado para trabalhar como copidesque no jornal "O Globo", onde ficou sete anos. Marcelo passou ainda pela revista paulistana "Placar", da Editora Abril. Lá, ele ficou oito anos e meio. Registro raro é sua participação no programa "Roda Viva", da TV Cultura. Em 1987, Rezende chegou à televisão, na área de esportes da Rede Globo. Em 1999, no "Linha Direta", horário nobre do canal, ele iniciou seu percurso como apresentador. No ano de 2010, na TV Bandeirantes, Rezende comandou o "Tribunal na TV". Depois de deixar a TV Globo, em 2002, passou por três emissoras: Record, Band e RedeTV, onde apresentou o telejornal "RedeTV! News". No "Cidade Alerta", da Record, ele conseguiu se manter na TV e popularizar-se com bordões como "Corta pra mim!" e "Bota exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer". Por reestruturação na programação da emissora paulista, a primeira passagem dele pelo programa foi curta, entre 2004 e 2005. A segunda iniciou em junho de 2012. Desde então, ao lado do colega comentarista Percival de Souza, ele deu um novo tom ao formato.