Anvisa suspende produção de amoxilina em 6 laboratórios

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, na sexta-feira (11), a fabricação do medicamento amoxicilina, com rota de síntese não aprovada, de seis diferentes laboratórios. O motivo é que o processo de síntese do insumo farmacêutico foi alterado sem a aprovação da Anvisa.

O insumo farmacêutico é a matéria prima necessária para fabricar a amoxicilina. Por isso, a forma de obtenção, também chamado de rota de síntese, é importante para garantir a qualidade e as características do medicamento final.

A ação da Anvisa é preventiva e atinge somente a fabricação para garantir que os medicamentos mantenham o mesmo padrão de qualidade de quando foram registrados na Anvisa. Os produtos que estão no mercado podem continuar sendo consumidos.

A suspensão de seis laboratórios ao mesmo tempo aconteceu porque as seis empresas adquirem o insumo farmacêutico do mesmo fabricante internacional.

Laboratórios com suspensão de fabricação da amoxicilina:

União Química Farmacêutica Nacional S.A

Medley Farmacêutica Ltda

Cimed Indústria de Medicamentos

Cifarma Científica Farmacêutica Ltda

Prati Donaduzzi & Cia Ltda

Ache Laboratórios Farmacêuticos S.A.