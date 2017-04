Anvisa registra remédio inédito para acromegalia

O medicamento Signifor (pamoato de pasireotida) foi registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nea segunda-feira (24). O produto é inédito no País e é indicado para o tratamento da acromegalia.

A doença provoca o crescimento exagerado de algumas partes do corpo, como as mãos e pés, e também pode causar mudanças no rosto das pessoas, com a projeção da mandíbula, alargamento do nariz e espaçamento exagerado dos dentes.

Isso ocorre quando há a produção irregular do hormônio do crescimento (GH). Além do crescimento de mãos e pés, outros sintomas da acromegalia são dores de cabeça e alteração da visão, rouquidão, entre outros.

A acromegalia é uma doença rara, séria e debilitante que, em 95% dos pacientes, origina-se de um adenoma hipofisário secretor de GH, ou seja, um tumor benigno na glândula pituitária (hipófise).

Funcionamento e indicação

O princípio ativo do Signifor é o pamoato de pasireotida. O medicamento foi registrado na forma farmacêutica de pó para suspensão injetável, nas concentrações de 20 mg, 40 mg e 60 mg.

O remédio é indicado para o tratamento de pacientes adultos nos casos em que a cirurgia do tumor hipofisário foi ineficaz ou não é uma opção viável. O produto é indicado também para pacientes que não se adaptaram a outros tratamentos.