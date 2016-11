Vice-prefeito e esposa são rendidos e bandidos levam caminhonete

Luciano Ferreira de Fonseca, 30 e Isac Gonzalez da Silva, 33, foram presos na noite de ontem (20) após renderam a esposa e o vice-prefeito de Ribas do Rio Pardo, Luiz Carlos Dutra Junior (PDT) e roubarem joias e a caminhonete do parlamentar.

Segundo registro policial, a esposa de Luiz, uma mulher de 34 anos, estava em frente de casa por volta de 20h, quando dois homens armados, a abordaram. A mulher gritou pelo marido que ao sair, se deparou com um dos bandidos segurando a esposa e o outro apontou uma arma para ele, aparentemente de calibre 38.

Um dos bandidos gritou para o vice-prefeito entrar e perguntou quem mais estava na casa. Os autores colocaram a mulher e os dois filhos do casal na sala e Dutra em um dos quartos, enquanto o outro bandido revirava a casa.

A todo momento, Isac gritava para as vítimas ficarem de cabeça baixa, se não, mataria todo mundo. Por várias vezes, ainda segundo o registro policial, os bandidos diziam que eram de Água Clara e que iriam retornar para o município e depois seguiriam para Três Lagoas. Isso tudo, na tentativa de despistar a polícia.

Depois de revirarem a casa, os bandidos colocaram dentro da caminhonete, uma Nissan Frontier, uma televisão, brincos, perfumes e algumas moedas. Isac ficou na casa por mais 40 minutos e depois recebeu um telefonema. Ele saiu dizendo que era para as vítimas ficarem mais 15 minutos dentro da casa, pois se não, amigos dos bandidos os matariam. Um homem em uma moto esperava Isac na frente da casa.

Prisão - A Polícia Militar de Campo Grande foi acionada por volta de 21h, uma hora após o assalto, por policiais de Ribas do Rio Pardo e informada que possivelmente, os bandidos estavam indo para a Capital.

Na BR-262, altura do macro-anel rodoviária, os policiais ficaram esperando os bandidos e quando avistaram a caminhonete, iniciaram a perseguição.

Neste momento, o bandido que conduzia o veículo, entrou na Avenida Guaicurus, e se deparou com o bloqueio realizado pela PM com o apoio de outras viaturas policias do pelotão do bairros das Moreninhas.

Ao avistarem o bloqueio, os bandidos abandonaram o veículo e tentaram fugir, mas foram capturados. Na delegacia, eles confessaram o roubo.

Luciano contou que ficou do lado de fora de casa e tinha a função de dirigir o veículo até Campo Grande. Os pertences roubados estavam dentro da caminhonete.