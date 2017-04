Vice-governadora estará na convenção PSDB nesta quinta em Fátima do Sul, Jateí e Glória de Dourados

FOTO: NOTÍCIAS.MS - Vice-governadora estará na convenção PSDB nesta quinta em Fátima do Sul, Jateí e Glória

O Presidente da Executiva Municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, desta cidade e município de Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições e em conformidade com as suas disposições estatutárias, com fulcro no Art. Artº 32, I, b, dos Estatutos do Partido, CONVOCA todos os eleitores regularmente filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) nesta circunscrição municipal até trinta (30) dias antes da CONVENÇÃO MUNICIPAL, a COMPARECEREM no dia 13/04/2017.

FÁTIMA DO SUL – Das 16h às 18h – na Câmara Municipal –

JATEÍ – Das 13h às 15h – na Câmara Municipal –

GLÓRIA DE DOURADOS – Das 08h às 11h – na Câmara Municipal.

A convenção irá tratar e deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA:

a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído de 21 membros e de 07 suplentes;

b) Eleição, por voto direto e secreto, de delegados e respectivos suplentes à Convenção Estadual, com mandato de 02 anos;

c) Eleição, por voto direto e secreto, do Conselho de Ética e Disciplina, constituído de 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes;

d) O pedido de registro da(s) chapa(s) de candidatos deverá ser por escrito e instruído com o expresso consentimento dos integrantes da mesma, subscrita pelos convencionais apoiadores e indicar os fiscais para acompanhar a votação, a apuração e a proclamação dos resultados e apresentado(s) e inscrito(s) com qualquer membro da Comissão Executiva Municipal com antecedência de doze (12) dias da sua realização da Convenção, (Art. 101), ou seja dia 01/04/2017, sábado Das 08:00 às 11:00 horas, na Sede da Câmara Municipal, sito à Av. Presidente Getúlio Vargas, 1.439, nesta cidade;

e) Após a Convenção Municipal, pelos membros eleitos e empossados para o Diretório Municipal, será realizada a eleição e a posse dos membros da Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal para um mandato de dois (02) anos;

f) Outros assuntos de interesse do Partido.