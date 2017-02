Vereadores e Prefeito de Jateí apóiam reeleição de Jeovani na União das Câmaras de Vereadores do MS

Vereadores e Prefeito de Jateí - Foto Rogério Sanches

Todos os Vereadores que compõe a Câmara Municipal de Jateí, liderado pelo Presidente Edson José de Lima Paz PSDB, e com o apoio do prefeito Eraldo Jorge leite PSB, estão fazendo campanha para a reeleição do Presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul UCVMS, o vereador jateiense Jeovani Vieira dos Santos PSDB.

Jeovani Vieira é vereador de vários mandatos e já foi presidente do Legislativo jateiense, com essa bagagem se candidatou ao cargo de Presidente da União das Câmaras de Vereadores do MS. Após quatro anos de presidente e inovação no comando da UCVMS, Jeovani é apontado como nome forte para a reeleição na UCVMS que acontecerá no próximo dia 31 de março.

Com o apoio maciço já declarado pela a maioria dos vereadores da região, Jeovani, é reconhecido por oferecer relevantes cursos, congressos e treinamentos com palestras que enriqueceram os conhecimentos e capacidades de legislar a todos os vereadores do estado. Por isso os vereadores de Jateí encabeçam a corrente para a manutenção de Jeovani no comando da UCVMS por mais quatro anos.

Além do Presidente Edson José de Lima Paz, o Legislativo Jateiense é composto pelos Vereadores: Sebastião de Freitas, Manoel Pinheiro de Andrade, José Rosendo Duarte, Jeovani Vieira dos Santos, Robson Carmo Monteiro, Francisco Alves de Araújo, João Grajeiro e Denilsom Borracha.