Senadores votam na quarta-feira a criação do Ministério dos Direitos Humanos

O Senado vota na próxima quarta-feira (26) o relatório sobre a medida provisória que fez alterações na estrutura da Presidência da República e dos ministérios. Entre as mudanças previstas na MP 768/2017, estão a criação do Ministério dos Direitos Humanos e a recriação da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Conforme a Agência Senado, o texto dá ao Ministério da Justiça a atribuição de cuidar da segurança pública e retira da pasta funções como a promoção da igualdade racial, que passa ao Ministério dos Direitos Humanos.

A Secretaria-Geral da Presidência da República, cujo titular tem status de ministro, abrange o chamado PPI (Programa de Parceria de Investimentos), o cerimonial da Presidência e as secretarias de Comunicação e de Administração.

De acordo com a medida, o Ministério dos Direitos Humanos, terá que formular, coordenar e executar as políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos de cidadania, de crianças e adolescentes, de idosos, de pessoas com deficiência e das minorias.

A Medida Provisória 768/2017 também ampliou competências do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que deverá realizar o acompanhamento de assuntos pertinentes ao terrorismo e às ações voltadas para a sua prevenção.