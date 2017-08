Reinaldo cumpre agenda nesta segunda e leva mais de R$ 10 milhões em investimentos para Maracaju

A população de Maracajú recebe nesta segunda-feira (25) mais de R$ 10 milhões em investimentos em infraestrutura e saneamento. O governador Reinaldo Azambuja está no município e assina duas ordens de início de serviço que vão levar melhoria de qualidade de vida aos moradores.

A primeira agenda está marcada para às 8h, com assinatura de autorização para início das obras de recapeamento em diversas ruas do centro da cidade. Ao todo, os investimentos estão avaliados em R$ 3,4 milhões. A solenidade será realizada na Avenida Mal. Deodoro da Fonseca (em frente ao Poliesportivo Osvaldo Benedito Rodrigues).

Em seguida, a comitiva do governador, acompanhado do prefeito Maurílio Azambuja, segue para uma visita às obras Estação de Tratamento (ETE) que está sendo construída pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Com duas estações elevatórias, 316m de rede coletora de esgoto, 8 ligações domiciliares de esgoto e 208m de emissário final, a construção está em andamento com investimentos de R$ 7,8 milhões.

Texto: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: arquivo.