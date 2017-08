Reinaldo Azambuja cobra do Governo Federal liberação de R$ 54 milhões

Imagem: Naiara Pontes – Secretaria de Governo – Presidência da República

O governador Reinaldo Azambuja cobrou do Governo Federal a liberação de aproximadamente R$ 54 milhões, durante audiência com Antonio Imbassahy, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, no final da tarde desta quarta-feira (23.8). São verbas já acertadas com a União e previstas para execução de obras de pavimentação de rodovias, construção e reconstrução de pontes destruídas pelas chuvas de 2015 e para a área da saúde.

“Saímos da reunião mais otimistas com a possibilidade de o Governo Federal liberar esses recursos, porque nós antecipamos a execução de muitas dessas obras e também os repasses para a saúde pública dos municípios, por entendermos que a população do nosso Estado não poderia esperar pela liberação desses recursos”, afirmou o governador.

Segundo Reinaldo Azambuja, mesmo com essa crise que é a maior já enfrentada na história do país, o ministro Imbassahy se comprometeu a tratar com o presidente Michel Temer a liberação desses recursos o mais rápido possível. “O ministro está sensível ao nosso pleito e vai conversar pessoalmente com o presidente Temer”, destacou o governador.

Na reunião com o ministro Antonio Imbassahy o governador mostrou que Mato Grosso do Sul usou de recursos próprios para colocar os projetos em andamento, por entender que a população não poderia ser prejudica pela demora na liberação das verbas federais. No caso das pontes destruídas pelas fortes chuvas ocorridas em 2015, muitas delas já foram reconstruídas pela administração estadual. E os projetos do programa Sul-Fronteira, que são referentes a pavimentação asfáltica de rodovias dos municípios da região Sul do Estado, também estão sendo executados mesmo sem o dinheiro da União.

Na área da saúde também. Para que os moradores dos municípios do interior não sejam prejudicados no atendimento e com a falta de remédios oferecidos pelo sistema público de saúde, o Governo do Estado vem fazendo os repasses, mesmo enfrentando queda na arrecadação. Só na área da saúde Reinaldo Azambuja cobrou do Governo Federal cerca de R$ 30 milhões.

Para a construção e reconstrução das pontes destruídas pelas chuvas, são mais R$ 19 milhões e do programa Sul-Fronteira outros R$ 5,6 milhões. “Mostramos para o ministro Imbassahy que precisamos desse reforço de caixa para mantermos o cronograma de obras e fazer os repasses na área da saúde”, afirmou Reinaldo Azambuja.