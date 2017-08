Protesto de índios bloqueia três trechos da BR-163

Três trechos da BR-163 estão com o tráfego de veículos bloqueado devido a protesto de indígenas contra a votação no STF (Supremo Tribunal Federal), marcada para hoje. Nos locais o trânsito está lendo, mas sendo liberado de tempos em tempos.



De acordo com a CCR MSVia, responsável pela administração da BR-163, os bloqueios estão no km 25 em Mundo Novo, no km 304 entre Dourados e Rio Brilhante e, o terceiro no km 215 em Caarapó, na região do "Campinho".



De acordo com a PRF (Polícia Rodoviári Federal) que também está no local, cerca de 50 indígenas da etnia Caiowá estão no km 304, onde há congestionamento de aproximadamente 1 km.



Hoje é o segundo dia de protesto de índios em rodovias do Estado. Eles são contra o Marco Temporal, que prevê que os indígenas e quilombolas só teriam direito às terras que estavam sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, quando foi aprovada a atual Constituição Federal.



Ainda conforme a CCR, que acompanha as interdições, em alguns trechos de interdição está sendo feito pare e siga, ou seja, o trânsito é liberado a cada 20 minutos para que os carros sigam viagem.