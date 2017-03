Prefeito nomeia morto para diretoria de marketing

O prefeito Marcelo Crivella (RJ) nomeou um morto para assumir a assessoria da Diretoria de Marketing da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. (Riotur). Conforme o portal O Globo, publicação do Diário Oficial da última sexta-feira (3) traz a nomeação.

A morte do funcionário foi comentada por amigos nas redes sociais. Ele se suicidou em fevereiro deste ano. O corpo, que caiu no mar, ainda não foi encontrado.

Ainda de acordo com O Globo, a Riotur teria confirmado na segunda-feira (6) a nomeação, alegando que o assessor trabalhava na empresa desde janeiro, mas, devido à burocracia, o processo de nomeação foi demorado.

“Eu tinha que nomeá-lo para que os salários referentes ao período sejam recebidos pelo espólio. Ocorre que, no momento, não há sequer atestado de óbito porque o corpo está desaparecido, e o caso ainda não é considerado legalmente como morte presumida. Ele está levando falta. Quando completar 30 dias de ausência ao trabalho, ele será exonerado. Não considero que o ato de nomeá-lo agora retroativamente tenha qualquer ilegalidade”, disse o assessor jurídico da Riotur, Christian Cezar.