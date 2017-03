Onevan entrega emendas parlamentares e visita escolas em Itaquiraí

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, esteve em Itaquiraí, na última sexta-feira, para fazer a entrega de 2 (duas) emendas parlamentares. Onevan também visitou as 3 (três) escolas estaduais do município.

A agenda institucional do deputado estadual foi acompanhada pelo vice-prefeito Geovane Severo, vereador Carlos Alberto Prado (Careca), secretário Marcelo Batista Rosa (Saúde) e pelos amigos e correligionários Aninha Bello e Bruno Vacca.

Emendas Parlamentares – O primeiro compromisso de Onevan foi no Assentamento Santo Antônio, onde formalizou a entrega de uma ambulância para a comunidade – a emenda atendeu ao pedido apresentado pelo líder comunitário Nei Augusto Rodrigues (Neizinho).

Onevan de Matos também entregou um parque infantil na EM "Sítio do Pica-Pau Amarelo", que atende, aproximadamente, 115 crianças por turno. O parlamentar foi recebido pela diretora Fátima Carminati e pela secretária Valdirene Rodrigues Salomão (Educação).

"O deputado Onevan de Matos sempre teve um olhar muito atencioso para nós de Itaquiraí, principalmente na Educação. Todas as vezes que eu o procurei, foi muito solícito e sempre nos recebeu com muita atenção. Essa emenda marca com muito carinho a EM 'Sítio do Pica-Pau Amarelo', pois ver as crianças felizes é um sonho realizado para todos nós", destacou a secretária Valdirene Rodrigues Salomão.

Escolas Estaduais – O deputado estadual visitou, ainda, as 3 (três) escolas estaduais do município – "Manoel Guilherme dos Santos", "José Juarez Ribeiro de Oliveira" e "Leopoldo Dalmolim" –, onde conversou com professores, administrativos e alunos, bem como recebeu reivindicações das comunidades escolares.

Onevan foi recebido na EE "José Juarez Ribeiro de Oliveira" pelo diretor Denis Júnior Henrique da Silva e pelo diretor-adjunto Carlos Marcelo Pupo de Alcântara, que requisitaram novas emendas parlamentares ao deputado.

O deputado estadual também recebeu a solicitação de novas emendas da prof. Bárbara Camila Bandeira da Silva, diretora da EE "Manoel Guilherme dos Santos" – a escola foi contemplada recentemente com recursos para a aquisição de aparelhos de ar condicionado para as salas de aula, os quais deverão estar brevemente a disposição da comunidade.

Na EE "Leopoldo Dalmolim", por sua vez, Onevan recebeu da diretora Erenilce Rosa, da coordenadora pedagógica Ilda Pasa Martinez e dos demais representantes da comunidade escolar o pedido para obter junto ao Governo do Estado a reforma e pintura do prédio da escola.

"A agenda em Itaquiraí foi extremamente produtiva, pois pude fazer a entrega de emendas parlamentares, bem como visitar as escolas – nas quais também já destinei emendas parlamentares –, para buscar atender e solucionar as suas reivindicações", finalizou o deputado estadual Onevan de Matos.