Onevan conhece sede de projeto social 'Guerreiros do Amanhã' e assegura emenda parlamentar

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), visitou em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira, o projeto social “Guerreiros do Amanhã” e assegurou a destinação de emenda parlamentar (Exercício 2018) para a entidade.

Visita – Onevan de Matos foi recebido pelo presidente Sílvio Pinheiro, que lhe apresentou as instalações físicas do projeto social, bem como as diversas atividades que são oferecidas para crianças, adolescentes e os seus respectivos familiares.

“Nosso objetivo é afastar os jovens das ruas, oferecendo no contraturno escolar alimentação e atividades artísticas, esportivas e cursos técnicos de capacitação profissional para os seus pais”, explicou o presidente Sílvio Pinheiro.

Guerreiros do Amanhã – O projeto social atende, aproximadamente, 100 (cem) crianças e adolescentes e outros 300 (trezentos) adultos, familiares dos jovens atendidos. Dentre outras atividades, o “Guerreiros do Amanhã” oferece aulas de inglês e oficinas esportivas de futebol, vôlei e jiu-jitusu, além de cursos técnicos profissionalizantes.

O deputado estadual Onevan de Matos ficou extremamente sensibilizado com as atividades desenvolvidas pelo projeto social, de modo que assegurou ao presidente Sílvio Pinheiro o seu apoio às atividades do “Guerreiros do Amanhã” – incluindo a destinação de emenda parlamentar (Exercício 2018).

“Estou impressionado com as ações que são desenvolvidas, que asseguram atividades educacionais, culturais e esportivas para quase 100 crianças e adolescentes, bem como cursos técnicos aos pais. São ações como essas protagonizadas pelo Sílvio e sua equipe que garantem cidadania e dignidade para muitas famílias campo-grandenses”, destacou o deputado estadual Onevan de Matos.