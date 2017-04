FOTO: ASSESSORIA - Onevan atende vereadores e destina novas emendas para Cassilândia

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acolheu os pedidos dos vereadores Rui Palhares (Rui Pintor), Luiz Antônio Assis (Dentinho) e Rodrigo de Freitas e assegurou a destinação de novas emendas parlamentares para Cassilândia.

Reunião – Os 3 (três) vereadores autores das reivindicações, que também estavam acompanhados do vereador Cassius Clay Ferreira, estiveram reunidos com o deputado estadual Onevan de Matos na última semana, quando apresentaram os pedidos de emendas parlamentares para o município.

Os parlamentares explicaram ao deputado estadual Onevan de Matos que as emendas serão extremamente importantes para as entidades de assistência social do município, especialmente em razão do trabalho que desempenham em favor da população cassilandense.

"O deputado Onevan de Matos já contemplou Cassilândia com outras emendas parlamentares, por isso estamos confiantes que ele possa atender esses novos pleitos que visam beneficiar a Associação Metodista de Assistência Social (Amas), a Casa da Criança e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Cassilândia", explicou o vereador Rui Pintor.

Compromisso – Onevan de Matos agradeceu a presença dos vereadores em Campo Grande, destacando o trabalho que vem desenvolvendo no município e as emendas que já destinou nos últimos anos a pedido do vereador Rui Pintor, como um veículo para o CREAS e recursos para a Apae.

"Estou muito satisfeito em poder assegurar recursos de emendas parlamentares, bem como buscar novos investimentos junto ao Governo do Estado para Cassilândia. Agradeço aos vereadores pelos carinho e confiança, pois este trabalho conjunto continuará beneficiando a população do município", encerrou o deputado estadual Onevan de Matos.