FOTO: ASSESSORIA - Onevan assegura emenda parlamentar para escola de Antônio João

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), assegurou a destinação de emenda parlamentar (Exercício 2018) para EE “Aral Moreira”, localizada no município de Antônio João.

EE “Aral Moreira” – Onevan recebeu em seu gabinete, na última semana, os professores Iolete Rita Lozano Dauzacker (diretora) e Eudmar Camilo Dauzacker e a presidente da APM, Angela Mari Aizawa, além do secretário-geral do PSDB de Mato Grosso do Sul, Sérgio Mohr – ex-vereador e importante liderança política do município.

Os representantes da escola pública apresentaram diversas reivindicações ao deputado estadual, dentre elas o pedido para a destinação de recursos para a aquisição de computadores para o laboratório de informática da escola.

Compromisso – Onevan cumprimentou os professores e a presidente da APM pelo trabalho desenvolvido em favor da Educação de Antônio João e assegurou a destinação da emenda parlamentar (Exercício 2018) para a EE “Aral Moreira”.

“Uma das marcas de meu trabalho político-parlamentar é a Educação, de forma que estou muito feliz em poder atender a este importante pleito formulado pelos professores, APM e comunidade escolar da EE “Aral Moreira” – a qual pode contar o meu trabalho e apoio aqui na Assembleia Legislativa”, destacou o deputado estadual Onevan de Matos.